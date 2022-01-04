Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

AK Parti kuruluşundan bugüne kadar güçlü kurumsal geleneklerini korumuş bir partidir. Her işini istişare ile yürüten bir partiyiz. Asıl olan üye sayısını kağıt üzerinde arttırmak değil her üyemizi partimizin faaliyetlerine faal olarak dahil edebilmektir. 2022 bizim için hazine değerinde bir dönemdir

MUHALEFETE TEPKİ

Muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımızla ilişkisinde de riyakardır. Onlar sadece seçimden seçimden vatandaşa gider, sonra bir daha dönüp arkalarına bakmazlar. Meydanlarda verdikleri sözleri göreve gelince hatırlamazlar. Meydanlarda verdikleri sözleri göreve gelince hatırlamazlar, hatırlatanlara da saldırırlar.



AK PARTİ'Yİ TEMSİL EDEN HİÇ KİMSENİN DAVANIN BU VASFINA ZARAR VERMEYE HAKKI YOKTUR

Derdine çözüm bulunabilecek vatandaşın sıkıntısını gidemek boynumuzun borcudur. AK Parti teşkilatlarında görev üstlenen hiç kimsenin meseleye bunun dışında bir bakış açısı ile yaklaşması bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Teşkilatlarımıza kibri, hizipçiliği, nobranlığı sokmamış olmakla övünen partiyiz. Genel başkanından mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden hiç kimsenin davanın bu vasfına zarar vermeye hakkı yoktur. Önceliğimizi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz. Bunu yapamıyorsak o görev yerlerini boşuna işgal etmeyeceğiz. Yaptığımız hata, bıraktığımız eksik sadece şahsımızı değil davamızı da etkiler. Hep birlikte çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz.

2022 senesi partimizin kuruluşunun üzerinden 21 yılı geride bırakacağımız bir dönüm noktasıdır. Bir yıl sonra bugünlerde inşallah 2023'e nasıl ulaştığımızı, seçimleri nasıl organize edeceğimizi konuşacağız. Türkiye tüm mazlumlara ve mağdurlara kendi iradeleri ile hak ve özgürlüklerine en ileri standartlarında kavuşabileceklerini göstermiştir.

Şimdi çok daha büyük bir atılımın içine girdik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. Gezi olaylarından 17/25 Aralık'a kadar her saldırı aynı gaye ile tertip edilmiştir. Bizi yolumuzdan döndürmeye muvaffak olamadılar. Dünya salgınla başlayan sağlık krizi ve ekonomik krizle sarsılırken Türkiye hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmıştır. İhracatta 2021'i açıkladık, 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir. Bu millet çalışıyor ama ana muhalefet yavruları ile birlikte bu çalışmaları görmüyor. Hazine'ye ait tarım arazilerini kira ile kullanan çiftçilere bir müjde verelim. Çiftçilerimizin bu yerlerin ecri misil bedelinin yarısına kiralamayı zaten sağlamıştık. Bu 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de faydalanabilecektir.

Sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Döviz kurundaki aşırı dalgalanma gibi tatsız hadiseleri bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık, enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkeyi bu görüntüden kurtaracağız. Bunları kısa zamanda geride bırakacak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka dahil edeceğiz. İnşallah en zor geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma vaktidir. Bu süreçte vatandaşlarımıza daha çok ulaşmamız, yapacaklarımızı onlara daha sık anlatmaktır.

Muhalefet diye karşımıza çıkartılan yamalı bohçanın kifayetsizliğini ve tutarsızlığını örnekleri ile gösterin. Türkiye 2023 hedeflerine ulaştığında milletimizin elde edeceği kazanımları sık sık anlatın. Ülkemiz 2023 kavşağına yaklaştıkça sorumluluğumuz da artıyor. Muhalefetin ülkemize dair hiç bir vizyonu olmadığı milletimiz tarafından görülüyor. Muhalefet de başarısızlıklarını örtmek için her yola başvuruyor. Bu denli yalanı bu denli sergileyen başka bir parti ben siyasi hayatımda görmedim. Yamalı bohça ittifakının sözde milliyetçi ortağı şehit yakınlarına galiz küfürler savururken, diğeri toplumun tüm kesimlerine tehditler yağdırıyor. Paşa keyfi kimi isterse hedef tahtasına onu koyuyor.

Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı karıştırır oldular. Şimdi de doğrudan millete ve milletin inancına, değerlerine hakaret etmeye başladılar. Helalleşme diye çıktıkları yolculukta tek parti faşizmine geri döndüler.

Bay Kemal yarın 2 bin muhtarımla bir araya geleceğim. Muhtarlarla nasıl bir araya gelinirmiş sana da göstereceğim.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Geçenlerde Bay Kemal'in yardımcııs çıkmış Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor. Hakaretlerini doğrudan milletin inancına kadar vardırıyor. Dinini öğrenen çocuklar ünivesiteye gidince bilimin B'sini bilmiyormuş. Neymiş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi çağdışıymış. Bre gafil asıl çağdışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin... Asıl gerici olan sen ve senin gibiler marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır. CHP Genel Başkanı'na soruyorum, Diyanet'in görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Çocukların Kuran'ı öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor?



SİZ DE DÖKÜLÜN SİZ DE AYNI DERSİ ALIRSINIZ

Hepinizi önümüze katarız gideceğiz yere kadar götürürüz.