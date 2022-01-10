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    • 10.01.2022 13:08
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    SON DAKİKA: CHP'deki 'Gül'cüler de operasyona başladı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası partiyi ikiye böldü

    Son dakika haberleri... CHP'ye yakın isimlerden olan ancak bir yandan da Abdullah Gül'ü parlatma çalışmalarına giren Murat Sabuncu dikkat çeken bir yazıya imza attı. Sabuncu, CHP'de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasındaki kavganın partiyi böldüğünü belirtti. Bununla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde partinin genel başkansız kalacağı ve CHP'deki genel başkanlık yarışının cumhurbaşkanlığı yarışının önüne geçtiğini ifade etti. Öte yandan Murat Sabuncu ile birlikte yayın yapan Levent Gültekin de Abdullah Gül'ü parlatmaya başlamıştı. İşte CHP'deki kavganın ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    CHP ikiye bölündü! Gül PR’ı dikkat çekiyor

    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ancak Millet İttifakı'nda durum hala belirsiz. Geçen günler adayı belirlemek yerine daha da belirsizleştiriyor.

    PARTİ İKİYE BÖLÜNDÜ
    Hatta öyle ki CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu destekçileri olarak ikiye bölüdü. Üstelik bu iddiayı ortaya atan CHP'ye yakın Halk TV'de program yapan Murat Sabuncu.

    Sabuncu CHP'deki kavgayla ilgili şunları yazdı:

    "PARTİNİN GELECEĞİNDEN ENDİŞELİYİM"
    Geçen hafta sonu CHP içinde ağırlığı olan önemli bir partili ile konuştum. Bu saygın isim "Hem parti hem seçimlerin geleceği için endişem var" diyerek şunları anlattı:

    PARTİ 'KEMALCİLER VE EKREMCİLER' OLARAK İKİYE BÖLÜNDÜ
    "Parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemalciler Ekremciler diye bir ayrım olmaya, hatta büyümeye başladı. Genel merkezde, il örgütlerinde, belediyelerde…Bunu hem parti hem seçimlerin geleceği açısından riskli buluyorum. Hele bir de Kemal Bey aday olur, daha önce söz verdiği gibi parti genel başkanlığından ayrılırsa durum daha da karışır. Çünkü CHP tüzüğünün görevin boşalması başlıklı 24. Maddesi'nin 2 bölümü 'kurultay en geç 45 günde toplanır' diyor. O zaman cumhurbaşkanlığı yarışından çok parti genel başkanlığı yarışı bile yapılabilir."

    CHP GENEL BAŞKANSIZ KALABİLİR
    Önce CHP'nin tüzüğünden partide ağırlığı olan bu önemli ismin işaret ettiği 24. Maddenin 2 bölümünü aynen aktarayım:

    Genel Başkanlık boşaldığında, Parti Meclisi yeni Genel Başkanı seçmek için kurultayı en geç (45) gün içinde toplantıya çağırır. Bu süre içinde Genel Başkanlık görevleri, Parti Meclisi'nde belirlenen Genel Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür.

        Gelelim ikinci konuya. Yani 'partili cumhurbaşkanlığı adaylığı' konusuna. Kemal Kılıçdaroğlu 2018 seçimlerine giderken "Bana göre partili cumhurbaşkanı olmamalı. Genel başkan olarak aday olmayacağımı aylar önce söylemiştim" diye konuşmuştu. Yani aday olursa partide bir genel başkanlık yarışının başlaması kaçınılmaz.

        İttifak ortağı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de 'anketlerde belediye başkanlarının adları üzerinden yapılan tahminler, yaratılan beklentilerden hoşnut olmadığı' biliniyor.

        ABDULLAH GÜL PR'I
        Sabuncu'nun bu ifadeleri yazması elbette durduk yere değil. Çünkü Murat Sabuncu Abdullah Gül'e yakın bir isim hatta sadece bununla da kalmıyor. Levent Gültekin'le birlikte Halk TV'de porgram yapıyor.

        LEVENT GÜLTEKİN DE GÜL PR'I YAPMIŞTI
        Levent Gültekin de geçtiğimiz kasım ayının sonlarına doğru "Abdullah Gül'e Atatürk düşmanı demek haksızlık" diyerek parti içinde Gül PR'ına başlamıştı.
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        KAD-SİS
        Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'deki 'Gül'cüler de operasyona başladı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası partiyi ikiye böldü
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