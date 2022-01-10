SON DAKİKA: CHP'deki 'Gül'cüler de operasyona başladı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası partiyi ikiye böldü

Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ancak Millet İttifakı'nda durum hala belirsiz. Geçen günler adayı belirlemek yerine daha da belirsizleştiriyor.
PARTİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Hatta öyle ki CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu destekçileri olarak ikiye bölüdü. Üstelik bu iddiayı ortaya atan CHP'ye yakın Halk TV'de program yapan Murat Sabuncu.
Sabuncu CHP'deki kavgayla ilgili şunları yazdı:
"PARTİNİN GELECEĞİNDEN ENDİŞELİYİM"
Geçen hafta sonu CHP içinde ağırlığı olan önemli bir partili ile konuştum. Bu saygın isim "Hem parti hem seçimlerin geleceği için endişem var" diyerek şunları anlattı:
PARTİ 'KEMALCİLER VE EKREMCİLER' OLARAK İKİYE BÖLÜNDÜ
"Parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemalciler Ekremciler diye bir ayrım olmaya, hatta büyümeye başladı. Genel merkezde, il örgütlerinde, belediyelerde…Bunu hem parti hem seçimlerin geleceği açısından riskli buluyorum. Hele bir de Kemal Bey aday olur, daha önce söz verdiği gibi parti genel başkanlığından ayrılırsa durum daha da karışır. Çünkü CHP tüzüğünün görevin boşalması başlıklı 24. Maddesi'nin 2 bölümü 'kurultay en geç 45 günde toplanır' diyor. O zaman cumhurbaşkanlığı yarışından çok parti genel başkanlığı yarışı bile yapılabilir."
CHP GENEL BAŞKANSIZ KALABİLİR
Önce CHP'nin tüzüğünden partide ağırlığı olan bu önemli ismin işaret ettiği 24. Maddenin 2 bölümünü aynen aktarayım:
Genel Başkanlık boşaldığında, Parti Meclisi yeni Genel Başkanı seçmek için kurultayı en geç (45) gün içinde toplantıya çağırır. Bu süre içinde Genel Başkanlık görevleri, Parti Meclisi'nde belirlenen Genel Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür.