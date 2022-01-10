SON DAKİKA: CHP'deki 'Gül'cüler de operasyona başladı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası partiyi ikiye böldü

Sabuncu CHP'deki kavgayla ilgili şunları yazdı:

"PARTİNİN GELECEĞİNDEN ENDİŞELİYİM"

Geçen hafta sonu CHP içinde ağırlığı olan önemli bir partili ile konuştum. Bu saygın isim "Hem parti hem seçimlerin geleceği için endişem var" diyerek şunları anlattı:

PARTİ 'KEMALCİLER VE EKREMCİLER' OLARAK İKİYE BÖLÜNDÜ

"Parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemalciler Ekremciler diye bir ayrım olmaya, hatta büyümeye başladı. Genel merkezde, il örgütlerinde, belediyelerde…Bunu hem parti hem seçimlerin geleceği açısından riskli buluyorum. Hele bir de Kemal Bey aday olur, daha önce söz verdiği gibi parti genel başkanlığından ayrılırsa durum daha da karışır. Çünkü CHP tüzüğünün görevin boşalması başlıklı 24. Maddesi'nin 2 bölümü 'kurultay en geç 45 günde toplanır' diyor. O zaman cumhurbaşkanlığı yarışından çok parti genel başkanlığı yarışı bile yapılabilir."