CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u talan ediyor! Müze vasıflı yeri kendine açtı: 200 milyon TL'yi aşan para harcadı

9 DÖNÜM ARAZİDE 100 YILLIK TAŞ KONAK

9 dönüm arazide 100 yıllık taş konakta yapılan çalışma hem tarihi dokunun bozulması hem de harcanan masraf ile tartışma konusu oldu.

Rumelihisar'ı sırtındaki Taş Konak 1920'li yıllarda yapıldı ve uzun yıllar Amerikan Heyeti Binası olarak kullanıldı.

3 katlı konak Robert Kolej'e de hizmet etti. 1980'li yıllarda Bedrettin Dalan'ın başkanlığı döneminde İStanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Tarihi konak yaklaşık 10 yıl atıl vaziyette kaldı.