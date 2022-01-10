CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u talan ediyor! Müze vasıflı yeri kendine açtı: 200 milyon TL'yi aşan para harcadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB) konuşan AK Partili Meclis üyesi Hüseyin Coşgun, Rumelihisarı'nda "Hisar Üstü Konağı" olarak bilinen yapının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için amacı dışında kullanılarak köşke çevrildiğini söyledi.
KENDİSİNE VE AİLESİNE PEŞKEŞ ÇEKTİ
Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan Mecliste, Rumelihisarı'nda belediyeye ait tarihi yapının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konut yapılması ele alındı.
AK Partili Sarıyer Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun, verdiği soru önergesine "Hisar Üstü Konağı" olarak bilinen yapının köşke çevrildiğini söyledi. İBB Başkanının, Florya'da kendisine tahsisli lojman yerine Boğaz'da müze vasıflı bir yapıyı amacı dışında ailesinin ve kendisinin kullanımına açtığını ifade eden Coşkun, koruma altındaki kültür varlığının tamir ve tadilatının Anıtlar Kurulunun denetimine tabi olduğunu dile getirdi.