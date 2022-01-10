CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mahkemede inkar etti: Hakaretin muhatabı YSK üyeleri değil İçişleri Bakanı'dır

Duruşmada Cumhuriyet savcısının 30 Mart seçimlerinin iptal edilmesiyle ilgili yaptığı "Yani ben lafa bakarım, laf mı diye, sonra adama bakarım adam mı diye" şeklinde başlayan konuşmasını sorması üzerine sanık İmamoğlu, "Bizim hiçbir zaman mahkeme üyelerine yönelik olumsuz bir tavrımız olmadı. Seçimin iptalime yönelik tüm aktörler beyanlarda bulundu. Ben muhattabımı o beyanda bulunan insanlar olarak görürüm. Olaya nasıl baktığınıza bağlı. Benim kastım seçimi iptal edenler ve ettirenlerdir. Bu kavramların çok da farklı yerlerde durduğunu düşünmüyorum. YSK üyelerini asla kastetmedim." dedi.





"SÜLEYMAN SOYLU HAKKINDA DA İDDİANAME DÜZENLENMELİYDİ"



Sanık avukatı ise duruşmada "Bir suçun bilerek ve istenerek işlenmesi halinde kast oluşur. Sayın Bakan, müvekkilime 'ahmak' kelimesini açıkça kullanmıştır, kamu görevi dolayısıyla müvekkilimin yaptığı konuşma nedeniyle Bakan, 'ahmak' kelimesini kullanmıştır. Bu kelime hakaretse Bakan Soylu hakkında da iddianame düzenlenmelidir. Bu sözün muhattabı sayın Süleyman Soylu'dur. Seçim döneminde birçok hakaret içerikli kelimeler kullanmış, sandık kurulu başkanlarına terörist muamelesi yapmıştır.