CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mahkemede inkar etti: Hakaretin muhatabı YSK üyeleri değil İçişleri Bakanı'dır

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…" şeklindeki söyleme YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
İLK CELSEDE MAZERET SUNMUŞTU
Davanın 9 Kasım 2021 tarihindeki ilk celsesine sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken sanık avukatı mazeret sunarak "Müveklilim yapmış olduğu belediye başkanlığı görevi nedeniyle program değişikliği sebebiyle duruşmada hazır olamadı" şeklinde konuşmuştu.
ARA DURUŞMADA İFADE VERECEK
İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ara duruşması bugün görüldü. Sanık Ekrem İmamoğlu, ifade vermek amacıyla saat 11.00 sıralarında İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelerek ara duruşmaya katıldı.
"İÇİŞLERİ BAKANI ŞAHSIMA HAKARET ETMİŞTİR"