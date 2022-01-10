İBB'de Ağaç AŞ işçilerine "sendika değiştirin" baskısı! "İşçiler için güzel bir şey göremiyoruz"

Öz Orman-İş Sendikası, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ'de, işçilere yönelik yapılan sendikal baskıyı protesto etti. İBB karşısındaki Saraçhane Parkı'nda yapılan basın açıklamasıyla kurulan ikna odalarında işçilere yapılan sendikal baskıların sona erdirilmesi istendi.
Burada konuşan Öz Orman-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, 'Her şey çok güzel olacak' diyerek işbaşına gelen siyasi anlayışın küçük ortağı tarafından yönetilen Ağaç AŞ'de işçiler için güzel şeyler olmadığını söyledi.
'TÜRKİYE GENELİNDE 19 ÜYESİ OLAN SENDİKAYA ÜYE YAPILMAK İSTENİYOR'
Ağaç AŞ'deki Hak-İŞ' bağı Öz Orman-İş sendikasıyla, Birleşik Orman İşçileri Sendikası'na (DİSK) üye işçilerin baskı, tehdit ve şantajlarla sendikalarından istifa ettirilerek, Türkiye genelinde 19 üyesi bulunan bir sendikaya üye yapıldığını söyleyen Zeki Sungur Kızılkaya, "Bunun sebebi hukuksuz uygulamalara göz yumacak, teslimiyetçi, işçiden yana olmayan tamamen işverenin emrinde işbirlikçi bir sendika istemeleridir. Kısa süre önce ücretsiz izne çıkarılan işçilerin mağduriyetini biz yüksek sesle dile getirip, işçilerin tekrar işe döndürülmesini sağlarken, söz konusu sendikanın, sessiz kalması, gelecekte nasıl bir sendikacılık yapacaklarının göstergesidir." şeklinde konuştu.
'İKNA ODALARINDAN HABERDAR MISINIZ MERAL AKŞENER?'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin bir koalisyon tarafından yönetildiğini ve İyi Parti'nin bu ortaklardan biri olduğuna dikkat çeken Zeki Sungur Kızılkaya, Meral Akşener'e seslenerek, "28 Şubat'ta darbecilere direndiğinizi söylüyorsunuz. Yönetimine ortak olduğunuz belediye iştiraki olan ve partiniz kontenjanından bir genel müdürün yönettiği Ağaç AŞ'de kurulan ikna odalarından haberdar mısınız? Yoksa, söz konusu şirket ve belediye yönetimi sizi de 'her şey çok güzel olacak' diyerek mi ikna etmektedir?" ifadelerini kullandı.