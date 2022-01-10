İBB'de Ağaç AŞ işçilerine "sendika değiştirin" baskısı! "İşçiler için güzel bir şey göremiyoruz"

'İŞÇİLER İÇİN GÜZEL OLAN BİR ŞEY GÖREMİYORUZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulunan Öz Orman-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, "Her şey güzel olacak derken, güzel olan ve olacak her şey sadece sizin taraftarlarınız için mi geçerliydi? İkna odalarına alınarak zorla sendikalarından istifa ettirilen işçiler için güzel olan bir şey göremiyoruz. Siz görebiliyor musunuz?" dedi.

"İşçinin emeği ve ekmeği ile oynamak, bunlarla tehdit etmek, sizin yönettiğiniz belediyede olağan davranışlar mıdır?" diye soran Kızılkaya, "Ağaç AŞ'deki antidemokratik uygulamalar, sizin bilginiz dahilinde mi yapılmaktadır, yoksa ortaklık hatırına mı sessiz kalmaktasınız? İşçinin ekmeği ile oynayabilmek, her türlü hukuksuzluklarına göz yumacak bir sendika oluşturma çabaları, sizin yönetim anlayışınızın bir parçası mıdır yoksa, şirket yönetiminin size rağmen yaptığı uygulamalar mıdır?" şeklinde konuştu.