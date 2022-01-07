CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK sözcülüğüne soyunan HDP'li Abdullah Zeydan'a geçmiş olsun mesajı!

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR"

"PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar."

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