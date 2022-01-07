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    • 07.01.2022 19:43
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    • 07.01.2022 20:06
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    CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK sözcülüğüne soyunan HDP'li Abdullah Zeydan'a geçmiş olsun mesajı!

    Son dakika haberleri... Her fırsatta terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin yanında güdümlenen CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine safını belli etti. Sezgin Tanrıkulu, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözleriyle hafızalara kazınan HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı sonrası skandal bir mesajla geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tanrıkulu, Abdullah Zeydan'a "Uzun yıllar eziyet çektiniz" ifadeleriyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    takvim.com.tr
    Yuh artık!

    Her fırsatta terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin yanında güdümlenen CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine safını belli etti.

    Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından tekrar görülen davada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.

    Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Zeydan ve avukatları hazır bulundu.

    Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Zeydan, beraatı yönünde karar verilmesini istedi.

    TERÖRE YARDIM VE PROPAGANDADAN CEZA
    Mahkeme, Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

    Zeydan'ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, hükümle birlikte tahliyesini kararlaştırdı.

    11 Ocak 2018'de Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

    Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

    SEZGİN TANRIKULU'NDAN ABDULLAH ZEYDAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
    Sezgin Tanrıkulu, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözleriyle hafızalara kazınan HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı sonrası skandal bir mesajla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        "UZUN YILLAR EZİYET ÇEKTİNİZ"
        Tanrıkulu sosyal medya hesabı üzerinden Abdullah Zeydan'a "Uzun yıllar eziyet çektiniz. Çok geçmiş olsun" ifadeleriyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        HDP'Lİ ZEYDAN ASKERLERİMİZİ TEHDİT ETMİŞTİ
        TSK'nın, terö örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına yaptığı operasyonlar sonrası Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde konuşan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, PKK'nın halk hareketi olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

        "PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR"
        "PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar."

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