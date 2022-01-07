HDP'nin PKK'lı teröristlerin yakınlarını Meclis'e çıkarmasına evlat nöbetindeki ailelerden sert tepki: Hiçbiri bizi gündeme getirmedi

3 yıla yakındır HDP il binası önünde beklediklerini hatırlatan Begdaş, "Burada bulunan bütün anne ve babalar evlatlarının yolunu gözlüyorlar. Adalet ile destek beklerken, ne yazık ki HDP Meclis'i işgal etti. Orada adalet istiyorlar, çocuklarını istiyorlar. Onların çocukları otelde, bizim çocuklarımız ise dağdadır. Bizim için neden adalet istemiyorlar. O kadar samimiler ise bizim içinde istesinler. Biz, onları zaten samimi bulmuyoruz. Gitmişler Ankara'da meclisin içerisinde insan haklarından bahse ediyorlar. Bizim için insan hakları yok mu? Bizim sesimizi neden duyurmuyorlar? Demek ki burada bulunan anne ile babalar için insan hakları yok. Onlara var, bizlere yok. Bugüne kadar HDP'li vekillerin hiç biri bizi gündeme getirmedi. Meral Danış Beştaş yanımıza gelerek sadece söz verdi. Şimdi ise kendisi teröristleri Meclis'e çıkardı" ifadelerini kullandı.

"PKK ÇOCUKLARIMIZI YA CEZAEVİNE ATIYOR, YA DA İNFAZ EDİYOR"