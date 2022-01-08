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    • 08.01.2022 13:12
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    İstanbul'da ulaşım rezaleti! İETT otobüsleri dökülüyor: Yolcunun kafasına parça düştü!

    Son dakika haberi! Yaptığı kazalar ve yolda kalmasıyla İstanbul'da yaşayanların korkulu rüyası haline gelen İETT otobüslerinde bakımsızlıktan parçaları kopmaya başladı.

    takvim.com.tr
    İETT rezaleti: Yolcunun kafasına parça düştü!

    İETT otobüsleri yaptığı kazalar ve yolda kalmasıyla İstanbul'da yaşayanlar korkulu rüyası haline geldi.


    YOLCUNUN KAFASINA PARÇA DÜŞTÜ


    Son olarak Gaziosmanpaşa istikametine hareket halinde olan bir İETT otobüsünde oturan yolcunun kafasına otobüs parça düştü.



    Öte yandan bugün İETT otobüslerinin karıştığı kazalarda çok sayıda kişi yaralanmıştı.

        İETT'NİN ÇÖKMESİNİN NEDENİ CHP VURGUNU


        İBB, CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye 14 ihale vermiş, söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı.

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        Haberler Güncel İstanbul'da ulaşım rezaleti! İETT otobüsleri dökülüyor: Yolcunun kafasına parça düştü!
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