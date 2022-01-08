İstanbul'da ulaşım rezaleti! İETT otobüsleri dökülüyor: Yolcunun kafasına parça düştü!

Son olarak Gaziosmanpaşa istikametine hareket halinde olan bir İETT otobüsünde oturan yolcunun kafasına otobüs parça düştü.
Öte yandan bugün İETT otobüslerinin karıştığı kazalarda çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Son olarak Gaziosmanpaşa istikametine hareket halinde olan bir İETT otobüsünde oturan yolcunun kafasına otobüs parça düştü.
Öte yandan bugün İETT otobüslerinin karıştığı kazalarda çok sayıda kişi yaralanmıştı.
İBB, CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye 14 ihale vermiş, söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı.