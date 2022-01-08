İstanbul'da ulaşım rezaleti! İETT otobüsleri dökülüyor: Yolcunun kafasına parça düştü!



İBB, CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye 14 ihale vermiş, söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı.

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