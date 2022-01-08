Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener uyardı: Omicron’da pik (zirve) seviyeyi şubatın ilk iki haftasında bekliyoruz

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor. Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda. Uzmanlar, İstanbul'un havayolu ulaşımıyla Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olmasının bunun temel nedenlerden biri olduğunu belirtiyor.
Yoğunluk nedeniyle İstanbul'daki birçok hastanenin önünde aşı ve PCR test kuyrukları oluşmuş durumda. Daha önceki dalgalardan olduğundan daha az sayıda insan hastanede yatıyor, yoğun bakımlar daha az dolu, ama vaka sayısında artış var. Hem resmi yetkililer hem de meslek örgütü temsilcileri, vaka sayısının İstanbul'da önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde artmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor.
VAKA SAYISI DAHA DA ARTACAK
Sabah'ın haberine göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vaka artışları hakkında konuştu: