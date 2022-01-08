Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener uyardı: Omicron’da pik (zirve) seviyeyi şubatın ilk iki haftasında bekliyoruz





VAKA SAYILARI REKOR KIRDI ÖLÜMLER AZALDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Geçen hafta pandeminin başından bu yana en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi" dedi. Ghebreyesus, test sıkıntıları nedeniyle bir haftada kaydedilen 9.5 milyon vakadan daha fazlasının da olabileceğini belirtti. DSÖ, bu hafta dünya genelinde 41 bin 178 Kovid kaynaklı ölüm yaşandığını, bir önceki hafta bu sayının 44 bin 680 olduğunu açıkladı. DSÖ yetkilileri daha önce Kovid vaka sayıları ve ölümleri arasında iki haftalık bir fark olabileceğini belirtmişti. DSÖ Genel Direktörü, Omicron varyantının Delta'ya oranla daha az ağır hastalığa sebep olduğu bulgusunu doğrulasa da varyantın doğrudan "hafif" olarak nitelenmemesi gerektiğini söyleyerek ekledi: "Bir önceki varyantlar gibi Omicron da insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Vaka tsunamisi o kadar büyük ve hızlı ki dünyanın dört bir yanında sağlık sistemlerini boğuyor."

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