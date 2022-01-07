Omicron belirtileri neler? Deride kabarıklık ve kızarıklık Omicron belirtisi'

"AĞRILI KABARIKLIKLAR OLABİLİYOR"

Bunlar da daha çok diz, dirsek ve ayaklarda görülebiliyor. Yine deride kabarık, hafif yanma ile karakterize kaşıntılı, biraz ağrılı olabilen kırmızı ve morumsu kabarıklıklar da olabiliyor. Bunlar da ellerde morarma olursa oksijen ihtiyacı olduğu ve acil duruma sebebiyet vereceği için önemli. Bunlar da çocuklarda daha sık görülmekte" diye konuştu.