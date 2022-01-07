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    • 07.01.2022 20:04
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE tedbirleri asla ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

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                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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