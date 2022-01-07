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    • Güncel
    • 08.01.2022 06:20
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    • 08.01.2022 06:20
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    Son dakika: İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal oldu

    Son dakika haberine göre İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen o seferler...

    Deniz seferlerine hava engeli

    Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal oldu.

    İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

    07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

    08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

    09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

    10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

    11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

    13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

    14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

    16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

    17.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

    18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal oldu
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