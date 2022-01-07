FETÖ'nün Zirve Yayınevi kumpası davasında karar: 4 sanık hakkında hapis cezası



Davada yargılanan FETÖ'nün TSK sorumlusu ve örgütün yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Hamdullah Bayram Öztürk ile sözde teknik işlerden sorumlu yardımcısı 'Metin' kod isimli Rıdvan Akovalı, yine sözde Jandarma Genel Komutanlığı sorumlusu 'Atilla' kod adlı Suat Yiğit ile Deniz Civelek ve Nihat Özçelik ise yurtdışında firar olarak aranıyor.



Duruşmada tutuklu sanıklar haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatlarını isterken, Mahkeme heyeti, Zirve Yayınevi davasında gizli tanık olarak kullanılan İlker Çınar'a iftira suçundan 3 yıl 4 ay, hürriyeti yoksun kılma suçundan 6 yıl 8 ay ve FETÖ örgütü adına suç ileme suçundan da 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.