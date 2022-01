Her gün erken seçim isteyen muhalefete anket kapağı! CHP, İyi Parti, HDP, Saadet, Deva, Gelecek yüzde 20'yi bile geçmedi!

İşte Övür'ün bugünkü yazısı;



Başta CHP olmak üzere muhalefet, yerel seçimlerden bir süre sonra her fırsatta "erken seçim" diye bas bas bağırıp durdu. Yeni yönetim sisteminin buna olanak vermediğini bile bile bunu söyledikleri gibi halkın böyle bir talebi olup olmadığını da dikkate almadı.



Hatta bazıları ısrarla seçim tarihi verdi ama verdikleri her seçim tarihi de boş çıktı. Yine de vazgeçmediler; çünkü ellerinde onları gündeme taşıyacak başka bir siyasi malzeme yoktu. O malzemelerden biri de hâlâ açıklayamadıkları uydurulmuş "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerisiydi.



Şimdi o önerinin içini 6 muhalefet partisi bir araya gelerek doldurmaya çalışıyor. Nasıl ucube bir şey çıkacağını, eskisinden farklı olmayacağını göreceğiz ama şimdiden şunu söyleyebiliriz: Halkın böyle bir talebi yok. Muhalefet gerçekten halkın içinde olsaydı bu gerçeği görürdü.

Görmediğini muhalefetin hem güçlü bir rüzgâr estiremediğinden hem de güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinin rakamlarından anlıyoruz.

O araştırmalardan biri de her yıl seçmen eğilimlerini düzenli ve derinlemesine yapan Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Grubu ve Global Akademi ortaklığının birlikte yaptıkları çalışma...