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    • 07.01.2022 07:41
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    • 07.01.2022 07:54
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    Her gün erken seçim isteyen muhalefete anket kapağı! CHP, İyi Parti, HDP, Saadet, Deva, Gelecek yüzde 20'yi bile geçmedi!

    Türkiye'de yaşanan her gelişme sonrası erken seçim isteyen CHP'nin başını çektiği kirli ittifak anketler karşısında şoku yaşadı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü köşesinde sonuçları paylaşarak, "CHP, İyi Parti, HDP, Saadet, Deva, Gelecek, hatta bunları destekleyen onca küçük parti, aylarca ekranları işgal edip erken seçim çağrısı yaptılar, toplumdan aldıkları destek yüzde 20'yi bile geçmedi." ifadelerini kullandı.

    Zillet’e anket şoku! Yüzde 20’yi bile geçemediler

    Türkiye'de yaşanan her gelişme sonrası erken seçim isteyen CHP'nin başını çektiği kirli ittifak anketler karşısında şoku yaşadı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü köşesinde sonuçları paylaşarak, "CHP, İyi Parti, HDP, Saadet, Deva, Gelecek, hatta bunları destekleyen onca küçük parti, aylarca ekranları işgal edip erken seçim çağrısı yaptılar, toplumdan aldıkları destek yüzde 20'yi bile geçmedi." ifadelerini kullandı.



    İşte Övür'ün bugünkü yazısı;

    Başta CHP olmak üzere muhalefet, yerel seçimlerden bir süre sonra her fırsatta "erken seçim" diye bas bas bağırıp durdu. Yeni yönetim sisteminin buna olanak vermediğini bile bile bunu söyledikleri gibi halkın böyle bir talebi olup olmadığını da dikkate almadı.


    Hatta bazıları ısrarla seçim tarihi verdi ama verdikleri her seçim tarihi de boş çıktı. Yine de vazgeçmediler; çünkü ellerinde onları gündeme taşıyacak başka bir siyasi malzeme yoktu. O malzemelerden biri de hâlâ açıklayamadıkları uydurulmuş "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerisiydi.

    Şimdi o önerinin içini 6 muhalefet partisi bir araya gelerek doldurmaya çalışıyor. Nasıl ucube bir şey çıkacağını, eskisinden farklı olmayacağını göreceğiz ama şimdiden şunu söyleyebiliriz: Halkın böyle bir talebi yok. Muhalefet gerçekten halkın içinde olsaydı bu gerçeği görürdü.
    Görmediğini muhalefetin hem güçlü bir rüzgâr estiremediğinden hem de güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinin rakamlarından anlıyoruz.
    O araştırmalardan biri de her yıl seçmen eğilimlerini düzenli ve derinlemesine yapan Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Grubu ve Global Akademi ortaklığının birlikte yaptıkları çalışma...



    Pandemiden doğal felaketlere, siyasi gerilimden ekonomideki hızlı altüst oluşa kadar onlarca negatif şeyin yaşandığı 2021 yılına ait Türkiye eğilimleri araştırması, deyim yerindeyse muhalefete "kapak" olacak sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırma, 26 ildeki kent merkezlerinde ikamet eden ve 18 yaş üzeri bin kişiyi kapsıyor.

    Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve erken seçim konusunda sonuçlar çok çarpıcı.

    İktidara muhalefet eden partilerin büyük çoğunluğu "Bütün kötülüklerin anası sistemdir" derken, halk tersi bir düşüncede.

    Vatandaşa şu soru soruluyor: "Ülkenin yönetim tarzının nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz?"



        Cevap yüzde 55.7 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi... Parlamenter Sistem diyenlerin oranı ise yüzde 44.3... İlginç olan, yönetim sistemi değişikliği tartışmaları yapılırken, yüzde 30'larda olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek bugün yüzde 55'i aşıyor. Parlamenter Sistem ise yüzde 48'le başlayıp bugün yüzde 44'lere gerilemiş durumda.

        Erken seçim meselesinde de durum farklı değil. Halk yeni bir sistemi benimsediği gibi o sistemde erken seçim kavramının olmadığının da farkında.

        Bu nedenle de gündeminde erken seçim yok. Hem de açık ara farkla...

        Erken seçim istemeyenlerin oranı yüzde 64.5, isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 16.9...


        Şu tabloya bakar mısınız?

        DESTEK YÜZDE 20'Yİ BİLE GEÇMEDİ
        CHP, İyi Parti, HDP, Saadet, Deva, Gelecek, hatta bunları destekleyen onca küçük parti, aylarca ekranları işgal edip erken seçim çağrısı yaptılar, toplumdan aldıkları destek yüzde 20'yi bile geçmedi.

        İşin daha vahim tarafı, o partilere oy verenlerin bile bu söylemi inandırıcı bulmaması. Bunu zaten, "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunda da görüyoruz. İşte rakamlar:

        AK Parti: Yüzde 35.9, CHP: Yüzde 24.6, MHP: Yüzde 9.7, İyi Parti: Yüzde 9.4, HDP: Yüzde 9.0... Diğer partilerin hepsi sıfırın altında.
        Bu araştırmanın bir ilginç noktası da kararsızların yüksek çıkmaması: Yüzde 3.6...

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        Haberler Güncel Her gün erken seçim isteyen muhalefete anket kapağı! CHP, İyi Parti, HDP, Saadet, Deva, Gelecek yüzde 20'yi bile geçmedi!
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