Sarı-lacivertliler hocasız kaldı… Kanarya’da taraftarlar çıldırdı! Sosyal medyada istifa tepkileri çığ gibi büyüdü





Taraftar da uzun süren bekleyiş sonrası adeta çıldırdı. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşanıyor. Pereira döneminin sona ermesinin ardından geçici olarak takımın başına geçen Zeki Göle de Adana Demirspor maçında takımın başında olamayacak.