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    Sarı-lacivertliler hocasız kaldı… Kanarya’da taraftarlar çıldırdı! Sosyal medyada istifa tepkileri çığ gibi büyüdü

    Ali Koç, hoca bulamadı. Adana Demirspor maçında görev Karapınar’a kaldı. Taraftar isyan bayrağını açtı. ‘Ali Koç istifa’ tweetleriyle dünyayı salladı.

    Fener’de büyük isyan

    F.Bahçe'de hoca krizi bitmiyor... Sarı-Lacivertliler'de Vitor Pereira'nın görevinden ayrılmasından sonra Ali Koç, Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic gibi isimlerle anlaşma zemini aradı. Ama hiçbiriyle orta yolu bulamadı.



    Taraftar da uzun süren bekleyiş sonrası adeta çıldırdı. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşanıyor. Pereira döneminin sona ermesinin ardından geçici olarak takımın başına geçen Zeki Göle de Adana Demirspor maçında takımın başında olamayacak.



    Kurallara göre pro lisansı olmayan teknik adamlar maksimum 2 hafta süreyle görev yapabiliyor. A lisansı olan Zeki Göle'nin pro lisansını haziran ayında alması bekleniyor. Bu nedenle Adana Demir maçında Fenerbahçe kulübesinde kimin oturacağı büyük bir soru işareti.



        Eğer pazartesi gününe kadar Başkan Ali Koç'un teknik adam krizine son vermemesi durumunda Tahir Karapınar'ın Adana Demirspor maçında kulübede olması bekleniyor. Bu duruma tepki gösteren taraftarlar sosyal medyada "Bırak git Ali Koç" etiketiyle binlerce tweet attı. Koç aleyhine atılan tweetler dünya gündeminde zirveye oturdu.

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        Haberler Spor Sarı-lacivertliler hocasız kaldı… Kanarya’da taraftarlar çıldırdı! Sosyal medyada istifa tepkileri çığ gibi büyüdü
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