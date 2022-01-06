Restorasyonunu Kalyon Vakfı üstlenmişti... Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'deki çalışmalar havada görüntülendi

Yangın sonrası Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun İstanbul Valiliği'ni arayarak, cami yangınına çok üzüldüğünü ve bir komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini bildirdiğini dile getiren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Biz de bu duyarlı yaklaşım için teşekkür ettik. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz, konuyu takip ederek, Yapı Maliki, Mehmet Vani Vakfı ile görüşerek Valiliğimizin nezaretinde protokolü hazırladı. Bu protokolle; Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gereken yasal, idari ve teknik konularda her türlü desteği sağlayacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla, tüm süreçler Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilecek. Rekonstrüksiyon ve restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı da Kurul kararları doğrultusunda gereken çalışmaları yapacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz. Protokolün hazırlanmasından camimizin yeniden ibadete açılmasına kadar geçecek sürede bu hizmete emek ve katkı verecek Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Kalyoncu ve yönetimine, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüze ve Mehmet Vani Vakfı yöneticilerine teşekkür ediyorum" demişti.

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