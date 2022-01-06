KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? 2022 yılı Ocak ayı ilk burs ödemeleri için tarih belli oldu! KYK burs sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar merak ediliyordu ve 2022 yılı ilk ödemelerin hesaplara yapılacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar...
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2022'nin ilk burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını bildirdi.
KYK BURS SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takvimi şöyle:
TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında
TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,
TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,
TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,
TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.