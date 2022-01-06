Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.01.2022 11:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2022 11:57
    ABONE OL

    KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? 2022 yılı Ocak ayı ilk burs ödemeleri için tarih belli oldu! KYK burs sorgulama

    KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? Binlerce öğrenci eğitimlerine büyük bir ekonomik destek sağlayan KYK bursunun 2022 ilk ödemesinin hesaplara ne zaman yatacağını oldukça merak ediyordu. Konuyla ilgili Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyordu ve beklenen açıklama geldi. 2022 yılı Ocak ayı ilk burs ödemeleri için tarih belli oldu. Peki KYK burs sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılıyor? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

    KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? 2022 yılı Ocak ayı ilk burs ödemeleri için tarih belli oldu! KYK burs sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar merak ediliyordu ve 2022 yılı ilk ödemelerin hesaplara yapılacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar...

    KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2022'nin ilk burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını bildirdi.

    KYK BURS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takvimi şöyle:

    TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar için KYK burs ve kredi ödemeleri ayın 6'sında

    TC kimlik numarasının sonu '2' olanlar 7'sinde,

    TC kimlik numarasının sonu '4' olanlar 8'inde,

    TC kimlik numarasının sonu '6' olanlar 9'unda,

    TC kimlik numarasının sonu '8' olanlar 10'unda ödenecek.

        2022 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Aralık ayı içinde zamlanan 2022 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:

        KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 850 TL,

        KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1700 TL,

        KYK doktora burs ve kredi ücreti: 2550 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Güncel KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? 2022 yılı Ocak ayı ilk burs ödemeleri için tarih belli oldu! KYK burs sorgulama…
            SON DAKİKA