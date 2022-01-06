Aralık ayı içinde zamlanan 2022 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:

2022 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? 2022 yılı Ocak ayı ilk burs ödemeleri için tarih belli oldu! KYK burs sorgulama…