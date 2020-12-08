YANGINI DİKKATSİZLİK BÜYÜTTÜ

Olay günü orada bulunan kişiler tarafından 11.15 gibi koku duyulduğu, 3-4 kez kontrol edilmesine rağmen bu kişilerin kokuya bir ad koyamadığı belirtilen raporda, "Bir yangının başlangıç ve ortaya çıkışı 2, 4 saat bazen de 6 saat içinde gerçekleşir. Bu olayda kasıt olmamakla birlikte bilgisizlik, dikkatsizlik sonucu yangın olayı meydana gelmiş ve büyümüştür" denildi.



Camide bulunan kişiler tarafından fark edilen kokunun elektrik kablosunda meydana gelen ısınmadan kaynaklandığı kaydedilen bilirkişi raporunda, "Elektrik kesilmiş olmasına rağmen ısınmış / ergimiş kablo izolasyonunun daha sonra alev kaynağına dönüştüğü ya da elektriğin kesildiği panodan beslenmeyen başkaca bir elektrik kablosundaki ergimeden meydana geldiği" savunuldu.



Caminin tesisatının çok eski olduğu bilgisine yer verilen raporda, "İzolasyon malzemesinden meydana gelen, koku açığa çıkaran bu ısı, daha sonra ahşap ya da başkaca bir malzemeye sirayet etmiş ve yangının çıkmasına neden olmuştur" denildi.

VAKIF YÖNETİMİ KUSURLU BULUNDU

Caminin yönetiminin Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı'na ait olduğu kaydedilen bilirkişi raporunda, "Camide alınması gereken teknik tedbirlerin vakfı yönetimi tarafından alınması gerektiği, gerekli tedbirleri almakla yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğu" kaydedildi.