Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız" ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;
Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2020
Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız.