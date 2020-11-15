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    • 15.11.2020 23:35
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan '' açıklaması: En kısa sürede aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılacak

    Başkan , tarihi ’ndeki yangınla ilgili, "Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız" dedi.

    Başkan , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tarihi 'nde çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız" ifadelerine yer verdi.



    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Vaniköy Camii' açıklaması: En kısa sürede aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılacak