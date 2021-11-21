Meral Akşener küfürbaz Lütfü Türkkan'ı 'nasıl aklarım'ın derdine düştü: Olay provokatif

"OLAY PROVOKATİF"

Akşener verdiği röportajda gezilerinde yaşanan olaylara ilişkin "iktidarı rahatsız ettiği için provokasyon yapmaya başladılar" iddiasında bulunurken, Lütfü Türkkan olayına ilişkin isim verilmeden "Son karşılaştığınız vakaların aslında provokatif olduğunu mu söylüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla yeni bir skandala imza attı.

Akşener, "Tabii çoğu öyle. Derdi olan insan gelir, söyler. Oysa yüksek sesle bağırarak konuşuyor bu tip arkadaşlar. En azından "buyur kardeş" denildiğine inanıyorum. Arkadaşlarıma sıkı şekilde ricada bulunduk. "Ne söylerlerse söylesinler kafanızı çevirin" dedim." ifadelerini kullandı.