NATO'da olağanüstü toplantı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacağı bildirildi.
Toplantıda son dönemde yaşanmakta olan gelişmeler ve Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiren mevzular ele alınması tahmin ediliyor.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Sayın Bakanımız 7 Ocak 2022 tarihinde video telekonferans (VTC) yöntemiyle gerçekleştirilecek olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda son dönemde yaşanmakta olan gelişmeler ışığında Avrupa güvenliğini ilgilendiren meselelerin ele alınması öngörülmektedir."