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    • 06.01.2022 11:44
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    NATO'da olağanüstü toplantı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Ocak'ta video telekonferans yöntemiyle Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız 7 Ocak 2022 tarihinde video telekonferans (VTC) yöntemiyle gerçekleştirilecek olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecektir." denildi. Haberin detayları...

    Çavuşoğlu olağanüstü NATO toplantısına katılacak

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacağı bildirildi.

    Toplantıda son dönemde yaşanmakta olan gelişmeler ve Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiren mevzular ele alınması tahmin ediliyor.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

    "Sayın Bakanımız 7 Ocak 2022 tarihinde video telekonferans (VTC) yöntemiyle gerçekleştirilecek olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda son dönemde yaşanmakta olan gelişmeler ışığında Avrupa güvenliğini ilgilendiren meselelerin ele alınması öngörülmektedir."

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    Haberler Güncel NATO'da olağanüstü toplantı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak
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