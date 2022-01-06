Omicron varyantı maske kuralını değiştirdi! Uzmanlardan dikkat çeken öneri! Influenza, Delta ve Omicron belirtileri ve farkları...

ÇİFT MASKE HERKESE ÖNERİLMİYOR

Öte yandan, çift maskenin tavsiye edilmediği yaş grupları da var. Özellikle, kalp yetmezliğine, solunumsal bazı hastalıklara sahip kişiler ve çocuklar için çift maske oksijen ihtiyacını azaltıyor. Bu yüzden, uzmanlar, bu gruplardaki kişilerin çift maske takmasının ciddi sıkıntılara sebebiyet verebileceğini de söylüyor.

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada ise vakaların kolay bulaştığı kapalı ortamlarda maskeden taviz verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel ve Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Haydar Sur, omicrondan korunmanın yollarını değerlendirdi.

"ÇİFT MASKE TAKARAK OMİCRONDAN KORUNABİLİRİZ"

Prof. Dr. İsmail Cinel, omicronun aşılıları da hasta ettiğini belirterek, organizasyonel tedaviye dikkat çekti: "Her dalgada olan varyantlar farklıydı. 3'üncü dalgada aşsızların pandemisi denmişti. Şu anda 4'üncü dalganın içindeyiz ve rakamlar 30 binden 20 bine geri geldi ama bu dalga bitmeden üstüne omicron geldi. Yeni bir varyant olan omicron aşılıları da tutuyor ve aşılılar da virüsü kapıp hasta olabiliyor. Baştan beri elimizde olan organizasyonel tedavi ve tıbbi tedavi vardı. Tıbbi tedavide aşıyı öneriyorduk çünkü aşı bizi koruyordu. Şu anda yine aşı bizi koruyor ama belli bir yere kadar. Diğer varyantlardan farkı omicron çok aşırı bulaşıcı bir virüs. Bu yüzden tıbbi tedavi öncesi organizesyonel tedavi yani maske ve mesafe ile kendimizi korumamız lazım. Çift maske takarak, uzak durarak insanlardan, kalabalık ortamlardan uzak durarak ve toplu yemeklere gitmeyerek omicrondan korunabiliriz.

En azından virüs bulaşsa bile bu tedbirlerle virüsü az almış oluruz. Aşılıysak da virüs bulaşabilir ama hastaneye ya da yoğun bakıma yatmayız. Solunum yolu enfeksiyonu şeklinde, burun akıntısıyla geçirebiliriz virüsü. Dolayısıyla, aşılıların da hastalığı hafif geçirmesiyle, virüsün ölümcül hasarlarından ve uzun vadeli bıraktığı zararlarından korunmuş oluyoruz böylece."