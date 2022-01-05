AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren ülkenin ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra küresel sağlığa katkıda bulunmak üzere birçok ülkeye yardım eli uzatıldı.
Bu kapsamda Bakanlık öncülüğünde 160 ülke ve 14 uluslararası kuruluşun salgınla mücadelesine tıbbi ekipman ve ayni yardımlarla destek verildi.
Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Türk Kızılay ve dernekler aracılığıyla aralarında ABD, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, İtalya, İspanya, Rusya, Norveç, Nijerya, Meksika ve Somali'nin bulunduğu 131 ülkeye de ayni yardım yapıldı.
Bakanlık tarafından, salgın sürecinde destek verilen uluslararası kuruluşlar ise şöyle: