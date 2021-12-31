Salgınla mücadelede milli aşımız 'Turkovac' çıktı vatandaş hastanelere akın etti!

Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen ve Faz 3 çalışmaları devam eden yerli ve milli aşı Turkovac, acil kullanım onayı verilmesinin ardından, dün ülke genelindeki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı.
İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, aşı polikliniğinin önünde sıra oluşturdu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit "Belki de farklı aşıların saklanma zorluklarının da üstesinden gelebilecek, dünyanın belki birçok ülkesine de umut olabilecek bir aşıdan bahsediyoruz" dedi.