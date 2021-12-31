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    • 31.12.2021 06:59
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    • 31.12.2021 06:59
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    Salgınla mücadelede milli aşımız 'Turkovac' çıktı vatandaş hastanelere akın etti!

    Acil kullanım onayı alan yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı. Aşı konusunda tereddüt yaşayan ve Turkovac’ı daha güvenilir bulan vatandaşlardan kimileri birinci doz, kimileri de hatırlatma dozu için ilk günden şehir hastanelerine koştu.

    Turkovac için hastanelere akın
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    Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen ve Faz 3 çalışmaları devam eden yerli ve milli aşı Turkovac, acil kullanım onayı verilmesinin ardından, dün ülke genelindeki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı.



    Vatandaşlar Balıkesir'den Erzurum'a, Adana'dan Tekirdağ'a yurdun dört bir yanındaki 13 şehir hastanesine koştu. Hastanelerde kuyruk oluşturan vatandaşlar arasında hatırlatma dozu olarak yaptıran da var, ilk aşısını yaptıran da...



    İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, aşı polikliniğinin önünde sıra oluşturdu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit "Belki de farklı aşıların saklanma zorluklarının da üstesinden gelebilecek, dünyanın belki birçok ülkesine de umut olabilecek bir aşıdan bahsediyoruz" dedi.



        İlk doz aşısını Turkovac olan Mehmet Ali Kızıldağ (40) "Türk hekimlerimize fazlasıyla da itimat ettiğimizden dolayı bugüne kadar bekledik" diye konuştu.



        Prof. Dr. Cemil Taşçcıoğlu Hastanesi'ne gelerek hatırlatma dozunu olan Abdurahman Akıncı, "Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi olduğunu biliyoruz. 2 doz BioNTech yaptırmıştım. Üçüncü hatırlatma aşımıda Turkovac'ı tercih ettim" diye konuştu.



        Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek aşılarını olan Gazi Koç "İki doz BioNTech olmuştum. Hatırlatma dozu için, yerli aşıyı tercih ettim" derken, Fatih Topaloğlu, "Hatırlatma dozu olarak yerli aşımız Turkovac'ı bekledim ve aşımı oldum" diye konuştu.



            AŞI GELIŞTIREN 9 ÜLKE ARASINDAYIZ
            Kayseri'de Yasin Yıldız'a ilk aşısını yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. İsmail Tamer, "Turkovac hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin gururu. Aşı geliştiren 9 ülke arasındayız. Herkesi Turkovac yaptırmaya davet ediyorum" dedi. Hasan Can ise "Yerli aşıyı dört gözle bekliyordum. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

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