Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nasıl kullanılır? Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl indirilir?

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL İNDİRİLİR?

Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi ilk kez 2020 yılında kullanıma sunuldu. Önce Yunanistan ve Yeni Zelanda, ardından da Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan kullanmaya başladı.

Teknoloji devi, Android kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için deprem uyarı sistemini uygulamaya soktu. Telefonların "konum" ayarları üzerinden sistemi devreye sokabilirsiniz.

Ancak şunu belirtelim, Android işletim sistemi bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.