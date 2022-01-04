TURKOVAC, Koronavirüs'ün yeni varyantı Omicrona'da koruyuculuk sağlıyor!





Hatırlatma dozunun önemine vurgu yapan Kara, "Önemli noktalardan biri, aşılı olanların, özellikle hatırlatma dozu olanların, Omicron'dan korunabilir olduğunu biliyoruz. O bakımdan hatırlatma dozunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye'de hatırlatma dozu uygulaması, Avrupa'ya göre biraz erken başlamıştı, bu bir avantajdı ama burada önemli olan nokta, zamanı gelen kişilerin mutlaka ama mutlaka hatırlatma dozunu olmuş olmaları, aşılanmamış kişilerin mutlaka aşılanmaları, bu salgının durması, Omicron'un yayılmasının önlenmesi ve Kovid- 19'dan korunmak için çok önemli" ifadelerine yer verdi.

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