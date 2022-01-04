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    • 04.01.2022 07:00
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    TURKOVAC, Koronavirüs'ün yeni varyantı Omicrona'da koruyuculuk sağlıyor!

    Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC aşısının Omicron varyantına karşı da koruyuculuk sağladığını söyledi.

    TURKOVAC, Omicron’a karşı da koruyuculuk sağlıyor

    SABAH gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC aşısının Omicron varyantına karşı da koruyuculuk sağladığını söyledi.



    HATIRLATMA DOZU ÖNEMLİ
    Ateş Kara, Türkiye'de vatandaşların aşı konusunda artık ciddi bir farkındalığının oluştuğunu belirtti.



    Türkiye'nin hatırlatma dozu uygulamasına dünya geneline göre daha erken geçtiğini aktaran Kara, bu durumun, virüsün etkilerini azaltmada önemli bir rol oynadığını dile getirdi.



        Hatırlatma dozunun önemine vurgu yapan Kara, "Önemli noktalardan biri, aşılı olanların, özellikle hatırlatma dozu olanların, Omicron'dan korunabilir olduğunu biliyoruz. O bakımdan hatırlatma dozunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye'de hatırlatma dozu uygulaması, Avrupa'ya göre biraz erken başlamıştı, bu bir avantajdı ama burada önemli olan nokta, zamanı gelen kişilerin mutlaka ama mutlaka hatırlatma dozunu olmuş olmaları, aşılanmamış kişilerin mutlaka aşılanmaları, bu salgının durması, Omicron'un yayılmasının önlenmesi ve Kovid- 19'dan korunmak için çok önemli" ifadelerine yer verdi.

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        Haberler Güncel TURKOVAC, Koronavirüs'ün yeni varyantı Omicrona'da koruyuculuk sağlıyor!
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