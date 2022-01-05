Son dakika: İllere göre haftalık vaka tablosu açıklandı

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ SON DURUM

Haritada yer alan verilere göre, 18-24 Aralık'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Bilim Kurulu Toplantısı kararları için milyonların gözü kulağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi. Belirli aralıklar ile Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, vaka sayılarındaki son durum ile salgında gelinen son nokta istişare ediliyor.