İstanbul'daki hastanelerde Omicron varyantı nedeniyle aşı ve PCR test kuyrukları oluştu

İSTANBUL'UN VAKA ARTIŞ HIZI SON 10 GÜNDE 5 KAT HIZLA GİDİYOR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de bu dalganın belirleyici nedeninin Omicron varyantı olduğunu belirtti.

Omicron varyantının tespit edildiği ülkelerde de benzer bir süreç yaşandığını ve çok kısa sürede vaka sayılarının katlandığını aktaran Yiyit, şöyle konuştu:

"Bizim ülkemizin biraz da dinamikleri farklı. İstanbul, özelliği itibarıyla birçok ülkeden büyük bir şehir nüfus olarak. Çok yoğun bir şehir. İstanbul'da vakaların büyük bir kısmının gözükmesi aslında biraz daha süreci belirleyen ya da farklılaştıran faktör. Çünkü İstanbul'daki vaka artış hızı, neredeyse dünyadaki birçok ülkeden daha büyük nüfusu olan bir şehir olması hasebiyle daha dikkat çekici. İstanbul'un vaka artış hızı son 10 günde 5 kat gibi büyük bir hızla gidiyor. Bu da ülke rakamına çok ciddi yansıyor. Diğer illerimizde de benzer bir süreç istemesek de yaşanacak. O yüzden büyük rakamlara yürüyebileceğimizi, şu resimden okuyabiliyoruz."

Hafif geçirdiği için teste gitmeyen bir grup bulunduğu gerçeği de olduğunu vurgulayan Yiyit, şöyle devam etti:

"Şu an çok yüksek rakamlarla yürüyoruz. Bunun birinci sebebi Omicron varyantının çok hızlı bulaşıyor olması. İkinci sebebi de alt kırılımlarına bakarsanız vakalarda en büyük grup gençler. Şimdi bir de çocuk yaş grubu eklenmeye başladı. Daha çok hareketli, dinamik ve maske ile mesafe anlamında uyum sağlamada biraz zayıf kaldığımız grubu kastediyoruz. Şu an acil servislerimizde özellikle influenza (grip) çok yüksek başvuru sebebi haline geldi. Maskenin ve mesafenin biraz ihmal edildiği bu sene, geçen yıldan farklı bir yol yürüyüşümüz var. Geçen yıl Kovid dışında başka bir viral enfeksiyonla çok uğraşmıyorduk. Şu an influenza ve diğer virüs enfeksiyonları da hayatımızda. Bunun getirdiği çok yoğun bir dönem yaşıyoruz ve bir kafa karışıklığı var. Hastalarımızın bir kısmı 'Nasıl olsa gribimdir.' diye düşünüyor ama bu bizi yanlış bir yere götürür. Üst solunum yolu enfeksiyon bulgusu gösteren herkesin, Kovid hastasıymış gibi kendisini izole etmesi ve tedbirini almasında fayda var."