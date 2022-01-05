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    • 05.01.2022 12:53
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    İstanbul'da taksiciler ÖTV indirimi bekliyor

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, taksicilerin araçlarını yenileyebilmek için hükümetten ÖTV indirimi müjdesi beklediğini kaydetti.

    AA
    Taksicilerin ÖTV talebi

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, yazılı açıklamasında, artan döviz kuruyla sıfır otomobil fiyatlarının yükseldiğini ve taksicilerin araçlarını yenileyemediğini ifade etti.

    "HÜKÜMETTEN MÜJDE BEKLİYORUZ"
    İstanbul'daki 17 bin 395 taksinin sadece 199'unun, 2021 model olduğunu dile getiren Aksu, "Kaliteli hizmet için taksi esnafına kalıcı ÖTV düzenlemesi istiyoruz. Hükümetten müjde bekliyoruz.

    Şehir içi taşımacılık yapan minibüs ve otobüslerde ÖTV yüzde 4-8 arasında iken bu oran taksilerde yüzde 45. Taksicilere uygulanan ÖTV oranları haksız rekabete son verecek bir noktaya çekilmeli." değerlendirmesini yaptı.

        11 BİN 757 TAKSİ C SEGMENTİ
        İstanbul'daki taksilerin 11 bin 757'sinin C segmenti olduğuna değinen Aksu, yerlilik şartıyla da ilgili düzenleme yapılması durumunda, çok bavullu yolcular için daha rahat ve kaliteli ulaşım hizmeti verebileceğini belirtti.
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        Haberler Güncel İstanbul'da taksiciler ÖTV indirimi bekliyor
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