İstanbul'da taksiciler ÖTV indirimi bekliyor

11 BİN 757 TAKSİ C SEGMENTİ

İstanbul'daki taksilerin 11 bin 757'sinin C segmenti olduğuna değinen Aksu, yerlilik şartıyla da ilgili düzenleme yapılması durumunda, çok bavullu yolcular için daha rahat ve kaliteli ulaşım hizmeti verebileceğini belirtti.