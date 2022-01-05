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    • 05.01.2022 09:32
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    Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Gözler Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasında

    Son dakika koronavirüs haberleri... Omicron varyantıyla birlikte vaka sayıları yükselmeye başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelen Bilim Kurulu'nun gündeminde artan vakalar, omicron varyantı ve yerli aşı gibi konuların olması bekleniyor. Bilim Kurulu Toplantısı bugün mü? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

    Gözler Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasında

    Bilim Kurulu Toplantısı kararları için milyonların gözü kulağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi. Belirli aralıklar ile Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, vaka sayılarındaki son durum ile salgında gelinen son nokta istişare ediliyor.

    TOPLANTI NE ZAMAN?

    Son olarak 3. doz aşı kararı veren Bilim Kurulu'da omicron varyantının ele alınması ön görülüyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor. Bu bilgiler kapsamında Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

    SON YAPILAN BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI

    Geçen hafta 29 Aralık'ta yapılan toplantı sonrası Bakan Koca yazılı açıklama yapmıştı. 5 maddeden oluşan yazılı açıklama şu şekilde:

    Bilim Kurulumuz, salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve Turkovac aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplandı. Toplantımızda değerlendirilen konuları maddeler halinde özetlemek gerekirse;

        1. Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.



        2. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur.



        3. Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

        4. Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz.

        5. Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz.
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        Haberler Güncel Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Gözler Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasında
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