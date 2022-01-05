Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Gözler Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasında

Bilim Kurulu Toplantısı kararları için milyonların gözü kulağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi. Belirli aralıklar ile Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, vaka sayılarındaki son durum ile salgında gelinen son nokta istişare ediliyor.
TOPLANTI NE ZAMAN?
Son olarak 3. doz aşı kararı veren Bilim Kurulu'da omicron varyantının ele alınması ön görülüyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor. Bu bilgiler kapsamında Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
SON YAPILAN BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI
Geçen hafta 29 Aralık'ta yapılan toplantı sonrası Bakan Koca yazılı açıklama yapmıştı. 5 maddeden oluşan yazılı açıklama şu şekilde:
Bilim Kurulumuz, salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve Turkovac aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplandı. Toplantımızda değerlendirilen konuları maddeler halinde özetlemek gerekirse;