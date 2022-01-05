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    • 05.01.2022 19:59
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    • 05.01.2022 20:13
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan ile görüşme açıklaması

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını açıkladı. Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

    Dışişleri Bakanlığı görüşmenin tarihini duyurdu

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022'de Moskova'da yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

    Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

    Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan ile görüşme açıklaması
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