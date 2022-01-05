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    • 05.01.2022 18:34
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    • 05.01.2022 18:34
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit adliye memuru Musa Can'ı andı

    Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "5 yıl önce İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan adliye memuru Musa Can kardeşimizi rahmetle anıyor, ailesinin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyorum" ifadesini kullandı.

    Başkan Erdoğan, şehit Musa Can’ı andı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan adliye memuru Musa Can'ı andı.

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahraman polisimiz Fethi Sekin ile beraber şehit olan adliye memuru Musa Can kardeşimizi rahmetle anıyor, ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

    İşte Başkan Eroğan'ın o paylaşımı;




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