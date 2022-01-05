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    • Güncel
    • 05.01.2022 23:18
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    • 05.01.2022 23:18
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun Anadolu Ajansı kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yapılan çirkin saldırıyı kınadı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tel Aviv'de görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yapılan çirkin saldırıya kınama geldi.

    AA
    Fahrettin Altun’dan Fayiz Ebu Rumeyle’ye destek!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tel Aviv'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yönelik saldırıyı kınadı.



    Altun, Rumeyle'nin, Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için beklerken saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başında İsrail'deki aşırı sağcıların saldırısına uğrayan AA kameramanımız Fayiz Ebu Rumeyle'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kendisine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konunun her alanda takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun Anadolu Ajansı kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yapılan çirkin saldırıyı kınadı
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