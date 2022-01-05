Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ırkçı söylemleri ve eylemleri ile kadınlara yönelik çirkin tavırları nedeniyle ödül gibi ceza verilen CHP Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan skandallara doymak bilmiyor.
Meclis kürsüsü aracılığı ile kendi şovunu yapan Özcan bu sefer toplantıya getirdiği ampul ile sahneye çıktı.
"SİZE ŞAHSINIZDA GERİ ZEKALI DEMEK İSTERDİM AMA..."
Yaşananların ardından konuşan AK Parti'li Uğur Akbay, "Az önce yaptığınız hareketten dolayı size şahsınızda geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir diye size zeka yoksununuz..." ifadelerini kullandı.