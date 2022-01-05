Harbiyeliler Yunanistan'ı korkuttu! Eyvah Türkler Meis'e yüzerek geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Meis Adası ile ilgili sözleri Yunanistan'ın gündemine oturdu. "Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var." diyen Bakan Akar, "Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada." ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN AKAR'IN SÖZLERİ KORKUTTU
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan bir video, Atina'da büyük tepki yarattı. Videoda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 24 Aralık'taki konuşmasından 'Türkiye'ye 1950 metre mesafede (Yunanistan'ın) Meis Adası var. Normalde, Harp Okulu öğrencisi yüzerek gider oraya. Harp Okulu standardı 2 bin metre" sözleriyle, Harbiyelilerin "Planlı Açık Deniz Yüzme Eğitimi"ne dair görüntüler yer aldı. Videoda Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu İç Limanı'ndan 1950 metre mesafedeki Tuzla Adası'na yüzen öğrencilere dair görüntülere de yer verildi.
HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA
Yunan Hükümet Sözcüsü Yianis İkonomu dünkü basın toplantısında, video sorulduğunda "Türkiye'nin bu iletişim şovları, Yunanistan'ın milli konulara ciddiyet, özgüven ve sorumlulukla yaklaşmasını etkilemez" dedi. Meis Belediye Başkanı Yorgo Samsakos ise "Akar istediğini söyleyebilir. Türkiye'nin tahrikçi oyunlarını biliyoruz ve korkacak hiçbir şeyimiz yok" diye konuştu.