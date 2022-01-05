Harbiyeliler Yunanistan'ı korkuttu! Eyvah Türkler Meis'e yüzerek geliyor

Bu arada, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, geçtiğimiz günlerde, daha video yayınlanmadan, Bakan Akar'ın 24 Aralık'taki konuşması sorulduğunda "Akar'ın her dediğine cevap vermemiz gerekmez. Madem öyle diyor, Meis'e yüzerek gelsin" şeklinde ironik bir cevap vermişti.

Noel nedeniyle 24-25 Aralık'ta Meis Adası'na giden Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ise "Saldırgan ve kibirli söylemlere soğukkanlılıkla cevap veriyoruz. Yunan Silahlı Kuvvetleri, gerektiğinde bağımsızlığımızı ve egemenlik haklarımızı korumaya hazırdır" şeklinde konuşmuştu.

MEİS İKİ AÇIDAN GÜNDEM OLUYOR

MEİS Adası, iki farklı nedenle Türk-Yunan ilişiklerinde sık sık gündeme geliyor. İlki adanın askeri statüsü ile ilgili. Yunanistan, 1947 Paris Antlaşması'na aykırı bir şekilde, Ege'de Onikiadalar bölgesinde bulunan Meis Adası'nı da silahladırdı. Yunanistan, Türkiye'den tehdit gördüğünü ve 'meşru müdafaa' hakkını kullandığını iddia ediyor.

İkinci neden ise Meis'in kıta sahanlığı ile ilgili. Atina, Türkiye'nin imzalamadığı 1982 tarihli Deniz Hukuk Sözleşmesi'ne dayanarak adaların tam yetki kıta sahanlığı olduğu iddiasında. Bu durumda, Türk sahillerinden 2 km, Yunanistan'a ise 580 km mesafedeki ve yüzölçümü 931 km2 olan Meis'in 40 bin km2 kıta sahanlığı olduğunu öne sürüyor.