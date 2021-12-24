Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Bu beyhude bir gayret!

"YUNANİSTAN YAPAY İDDİALARLA TÜRKİYE'Yİ YAYILMACI OLARAK GÖSTERMEK İSTİYOR"

Diğer savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Doğu Akdeniz ve Ege'de son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Akar, şunları söyledi:

"Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile problemlerimiz var. Bütün bu problemlere karşı bizim söylediğimiz şey: Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde görüşmelerle, diyalogla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesidir. Maalesef Yunanistan'daki belli siyasiler, bu konuda son derece saldırgan eylemlerini ve söylemlerini aralıksız sürdürüyor. Son derece yapmacık, yapay iddialarla Türkiye'yi yayılmacı olarak göstermek istiyor"



'YUNANİSTAN ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA AYKIRI OLARAK ADALARI SİLAHLANDIRIYOR'

Akar, Yunanistan'ın uluslararası antlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırdığına da dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var. Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada. Bu adaya 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyorlar. Buna 'hayır' dediğimiz zaman biz 'yayılmacı' oluyoruz. Bu eylem ve söylemlerle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Biz diyalog yolunu, güven artırıcı önlemler çerçevesinde dördüncü toplantının yapılması için onları Ankara'ya beklediğimizi söylüyoruz. Biz iki ülkenin halkları bu mevcut zenginliklerden yararlanmak suretiyle güven ve refah içinde yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz. Fakat bu söylemlerimizin hiçbir zaman bir zafiyet olmadığını da anlamalarını bekliyoruz."

"BU BİR SİLAHLANMA YARIŞI DEĞİL, SİLAHLANMA GÖSTERİSİ"

Son dönemde Yunanistan'daki silahlanma faaliyetlerine de değinen Akar, şunları kaydetti:

"Bu bir silahlanma yarışı değil, silahlanma gösterisi. Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir. Ayrıca NATO içinde müttefik olmakla beraber yeni ittifaklarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunların hepsinin yapay olduğunu söylüyoruz. Sonuç olarak ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta azimli, kararlı ve buna muktedirdir. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz."

PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI

Akar, personelin özlük haklarına ilişkin ise "Subaylarımızın, astsubaylarımızın, sivil memurlarımızın, işçilerimizin, uzmanlarımızın özlük hakları ile ilgili ne varsa bütün çalışmaları yakinen takip ediyor, yapılması gereken ne varsa yapıyor, girişimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.