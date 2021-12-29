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    • Güncel
    • 29.12.2021 09:12
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    • 29.12.2021 09:20
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    Bakan Akar'ın Meis Adası açıklaması Yunan bakanda hazımsızlık yaptı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın uluslararası antlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırdığına da dikkati çekerek, "Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var. Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada. Bu adaya 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyorlar." demişti. Bu açıklama Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos haddini aşarak skandal bir açıklamada bulundu.

    Meis Adası açıklaması Yunan bakanda hazımsızlık yaptı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Meis Adası ile ilgili sözleri Yunanistan'ın gündemine oturdu.

    "Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var." diyen Bakan Akar, "Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada." ifadelerini kullanmıştı.

    ATİNA BOZULDU

    Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, açıklamanın ardından "ulusal bağımsızlıklarını ve egemenlik haklarını savunmaya hazır olduklarını" söylemişti. Hardalias'ın ardından açıklama yapan Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, haddini aşan ifadelere imza attı.

    YUNAN BAKAN HADDİNİ AŞTI

    Panagiotopoulos, "Cevap vermemize gerek yok. Bırakın, Akar Meis'e yüzerek gelsin." sözünü sarf etti. Yunan bakan ayrıca, Fransa'nın ilk iki fırkateyni kendilerine 2025'e kadar gönderebileceğini sözlerine ekledi.

    MEİS ADASI'NIN TÜRKİYE'YE YAKINLIĞI

    Meis, Türkiye kıyılarına yaklaşık 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 582 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yakınlığı nedeniyle Kaş ilçesine yüzme mesafesinde bulunan adadaki Osmanlı eserleri, Türkiye'den çok rahat şekilde görülebiliyor.
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