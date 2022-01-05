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    • Güncel
    • 05.01.2022 09:13
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    • 05.01.2022 09:25
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    Kar erimesi ve çığ riski kapıda! Meteoroloji uyardı: Sel, su baskını ve heyelana dikkat (5 Ocak hava durumu)

    Son dakika haberi... Hava durumunu araştıran vatandaşlara Meteoroloji'den önemli bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir." denildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? Bugün hangi illerimizde yağış var? İşte son dakika hava durumu raporu.

    Kar erimesi ve çığ riski kapıda!

    Son dakika hava durumu uyarısı geldi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KAR ERİMESİ ve ÇIĞ RİSKİ: yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

    EDİRNE °C, 15°C

    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 16°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 16°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 18°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, Ege kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA °C, 17°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ANTALYA °C, 18°C

        Parçalı bulutlu, doğu ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

        HATAY °C, 16°C

        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 11°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 11°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 12°C

        Parçalı bulutlu

        SİVAS °C, 4°C

        Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            BOLU °C, 11°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            DÜZCE °C, 16°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            KASTAMONU °C, 13°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 16°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            AMASYA °C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ÇORUM °C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            SAMSUN °C, 15°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 13°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

            ERZURUM °C, 0°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            KARS °C, -3°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            MALATYA °C, 8°C

            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 3°C

            Parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 7°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            GAZİANTEP °C, 11°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 7°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 10°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

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            Haberler Güncel Kar erimesi ve çığ riski kapıda! Meteoroloji uyardı: Sel, su baskını ve heyelana dikkat (5 Ocak hava durumu)
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