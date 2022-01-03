Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.01.2022 17:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2022 17:20
    ABONE OL

    Son dakika: CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı! İhraç değil uyarı cezası aldılar

    Son dakika haberi... Irkçı söylemleri ve bir kadına yönelik çirkin ifadelerle tepkileri üzerine çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan ve Karaca hakkındaki karar bugün çıktı. İki isim uyarı cezası aldı.

    CHP’den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir kadına yönelik ifadeleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edilmişti.

    CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplanmış, 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edilmişti. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle bugüne ertelenmişti.

    CHP'li Tanju Özcan'ın sığınmacı skandalları bitmiyor

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında kararın bugün verildi. Özcan ve Karaca'ya uyarı cezası verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Milyonların gözü yeni yılın ilk kabinesinde!
    Haberler Güncel Son dakika: CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı! İhraç değil uyarı cezası aldılar
        SON DAKİKA