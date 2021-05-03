Yine bir provokasyon yine Alparslan Kuytul yine istenmeyen görüntüler

FURKAN VAKFI'NA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 28 kişiden, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Şüphelilerden 6'sı hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı verilirken, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.