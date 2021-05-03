Yine bir provokasyon yine Alparslan Kuytul yine istenmeyen görüntüler

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde, 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma uygulaması devam ediyor.
Kapanma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından birtakım tedbirler yayınlanırken, vakit ve cuma namazları dışında camilerde bulunmak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
RAMAZAN VE İTİKAFI PROVOKASYONLARINA ALET ETTİLER
Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarikatlar raporunda terör örgütü 'FETÖ'yü savunan' bir grup olarak tanımlanan Alparslan Kuytul'un "Furkancılar" hareketi yeni provokasyonlarına bu kez de Ramazan ayı ve itikafı alet etti.
İTİKAF TARTIŞMASI
Alınan kararlarla rağmen Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini provokasyona alet eden Kuytul'un ekibi camilerde itikafa başladı. Gaziantep'te itikafa girenler ise gittikleri camilerde yasak olmasına rağmen polise direndi.