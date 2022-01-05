Eğitimde yeni takvim! En hareketli dönem başlıyor

KPSS'DE YARIŞACAKLAR

Yabancı dil seviyesini ölçmek isteyenler için birçok sınav düzenleniyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 29 Ocak, 19 Şubat'ta, 19 Mart, 16 -17 Nisan, 21 Mayıs, 28 Mayıs, 25 Haziran, 23-24 Temmuz, 10 Eylül, 12 Kasım, 3 Aralık tarihlerinde olmak üzere 13 kez yapılacak. Ayrıca 13 Mart, 28 Ağustos'ta YÖKDİL, 14 Mayıs'ta e-YÖKDİL gerçekleştirilecek. YDS'nin de 10 Nisan ve 23 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Bu yıl birçok mesleki sınav da yapılacak. Örneğin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mart ve 4 Eylül'de düzenlenecek. Ayrıca Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş ile Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavları 16 Ekim'de gerçekleştirilecek. Memurluk hayali kuranlar ise Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) ter dökecek. Bu kapsamda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 24 Nisan'da, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi 14 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 2 Ekim'de, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım'da, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi 27 Kasım'da düzenlenecek.