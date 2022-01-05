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    • 05.01.2022 08:48
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    • 05.01.2022 09:02
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    Eğitimde yeni takvim! En hareketli dönem başlıyor

    2021-22 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 24 Ocak'ta başlayacak ve 2 hafta sürecek. Eğitim takviminde ikinci dönem ise sınav demek... Bu dönemde 1,2 milyon öğrencinin gireceği LGS 5 Haziran'da, 2,5 milyon adayın gireceği YKS ise 18-19 Haziran'da yapılacak. Başvurular da şubattan itibaren alınacak.

    Eğitimde yeni takvim! En hareketli dönem başlıyor

    Yeni yıla girilmesiyle 2021-2022 eğitim öğretim yılının da en hareketli dönemi başladı. Omicron varyantı nedeniyle okullar tatil olur mu sorusu gündemdeyken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitim konusunda kararlılığını her fırsatta dile getiriyor. Ancak şimdilik okullar kapanmasa da tatile az kaldı. Diğer taraftan lise ve üniversiteye giriş sınavları başta olmak üzere milyonlarca kişinin gelecekleri için yarışacakları sınavların başvuruları da yaklaşıyor. 2022 eğitim takviminde öne çıkan tarihler şöyle:

    MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 18 milyon öğrenci ile 1.2 milyon öğretmen 24 Ocak'ta sömestr tatiline girecek ve birinci dönem tamamlanacak. İki haftalık tatilin ardından 7 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak. 11-15 Nisan'da ikinci dönemin ara tatili yapılacak. Eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da sona erecek.

    2.5 MİLYON ADAY GİRECEK
    Yaklaşık 2.5 milyon adayın girmesi beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Yeterlilik testleri olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek sınava başvurular 11 Şubat'ta alınacak.

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav da 5 Haziran'da düzenlenecek.

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart'ta gerçekleştirilecek. Başvurular 13 Ocak'ta başlayacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ise 17 Nisan, 21 Ağustos, 20 Kasım'da yapılacak. İlk sınavın başvuru tarihi 21 Şubat. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) da 3 Temmuz'da düzenlenecek.

        KPSS'DE YARIŞACAKLAR
        Yabancı dil seviyesini ölçmek isteyenler için birçok sınav düzenleniyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 29 Ocak, 19 Şubat'ta, 19 Mart, 16 -17 Nisan, 21 Mayıs, 28 Mayıs, 25 Haziran, 23-24 Temmuz, 10 Eylül, 12 Kasım, 3 Aralık tarihlerinde olmak üzere 13 kez yapılacak. Ayrıca 13 Mart, 28 Ağustos'ta YÖKDİL, 14 Mayıs'ta e-YÖKDİL gerçekleştirilecek. YDS'nin de 10 Nisan ve 23 Ekim'de yapılması planlanıyor.

        Bu yıl birçok mesleki sınav da yapılacak. Örneğin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mart ve 4 Eylül'de düzenlenecek. Ayrıca Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş ile Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavları 16 Ekim'de gerçekleştirilecek. Memurluk hayali kuranlar ise Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) ter dökecek. Bu kapsamda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 24 Nisan'da, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi 14 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 2 Ekim'de, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım'da, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi 27 Kasım'da düzenlenecek.

        TATİLLER NE ZAMAN?
        Öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de bu yılki tatiller. 2022'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, cumartesi günü kutlanacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı'nın arifesi de pazar günü olacak. Bayram, 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı perşembe günü kutlanacak. Kurban Bayramı Arifesi 8 Temmuz Cuma günüyken bayram 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü cumaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı salıya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da cumartesi gününe denk geliyor.

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