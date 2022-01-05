Eğitimde yeni takvim! En hareketli dönem başlıyor

Yeni yıla girilmesiyle 2021-2022 eğitim öğretim yılının da en hareketli dönemi başladı. Omicron varyantı nedeniyle okullar tatil olur mu sorusu gündemdeyken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitim konusunda kararlılığını her fırsatta dile getiriyor. Ancak şimdilik okullar kapanmasa da tatile az kaldı. Diğer taraftan lise ve üniversiteye giriş sınavları başta olmak üzere milyonlarca kişinin gelecekleri için yarışacakları sınavların başvuruları da yaklaşıyor. 2022 eğitim takviminde öne çıkan tarihler şöyle:
MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 18 milyon öğrenci ile 1.2 milyon öğretmen 24 Ocak'ta sömestr tatiline girecek ve birinci dönem tamamlanacak. İki haftalık tatilin ardından 7 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak. 11-15 Nisan'da ikinci dönemin ara tatili yapılacak. Eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da sona erecek.
2.5 MİLYON ADAY GİRECEK
Yaklaşık 2.5 milyon adayın girmesi beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Yeterlilik testleri olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek sınava başvurular 11 Şubat'ta alınacak.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav da 5 Haziran'da düzenlenecek.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart'ta gerçekleştirilecek. Başvurular 13 Ocak'ta başlayacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ise 17 Nisan, 21 Ağustos, 20 Kasım'da yapılacak. İlk sınavın başvuru tarihi 21 Şubat. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) da 3 Temmuz'da düzenlenecek.