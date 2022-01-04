Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a çok sert tepki: Gerçek dışı algı yaratma çalışmasını reddediyoruz





Dışişleri Bakanlığı, Dendias'ın bu tutumuna tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır.

"KENDİNE GÜVENEN ÜLKELER BU TÜR DAVRANIŞLAR SERGİLEMEZ"

Dendias'ın bu hezeyanları, Yunanistan'ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez.