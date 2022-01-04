Başkan Erdoğan'dan genç istihdamına yönelik açıklama: Hızlı destek programının kapsamını genişletme kararı aldık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı 'genç istihdamına' yönelik açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"2021'in Nisan ayında mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığımız hızlı destek programının kapsamını genişletme kararı aldık. Program ile meslek lisesi veya üniversite mezunu gençlerimizin istihdam edilmelerini teşvik ediyor, önemli ölçüde destekliyoruz.
Gençlerimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmeler, istihdam edecekleri her gencimiz için 100 bin TL faizsiz kredi desteği alacaktır. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin TL'yi bulmaktadır.