Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ölmüştü! Kalamış'taki çatışmada yeni detay

Bir diğer şüpheli Alper K. da İsmail A. ile irtibat kurabildiği için olay günü Fuat Ç. ve tayfasının kendisini restorana çağırdığını söyledi. Gitmek istemediğini ancak tehditvari çağrıldığını ve kimseden de şikâyetçi olmadığını söylediği belirtildi. Savcılık, ifadelerin ardından Mert B.'nin 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklanmasını talep etti. Olay yerinde 3 tabanca ile şarjörleri, 30 adet kovan, 13 mermi çekirdeği, 3 adetten fazla silahın kullanılmış olduğu tespit edildi. Olayın çıkar amaçlı suç örgütünün amacı kapsamında meydana geldiği ve örgütün hiyerarşik şemasının oluşturulması yönünde delillerin toplanmaya devam edildi öğrenildi.