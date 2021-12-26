Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ölmüştü! Kalamış'taki çatışmada yeni detay

İstanbul Kadıköy'deki ünlü restoranda çıkan silahlı çatışma sonrası Susurluk davası hükümlüsü emekli polis Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan'ın öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı olayın perde arkası aralanıyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, Bandırmalıoğlu'nun eniştesi olduğunu ve olay yerine Bandırmalıoğlu ile Aslan'ı onların isteği üzerine kendisinin getirdiğini söyleyen yeğen Mert B. tutuklandı. Masaya oturdukları esnada silah çekildiğini anlayıp kaçtığını ve marinadaki bir teknede sabaha kadar gizlendiğini söylediği öğrenilen yeğenle ilgili savcılık ve mahkeme çarpıcı bir tespit yaptı.
Savcılığın, olayda ölen isimlerle masadaki kişilerin irtibatını Mert B.'nin sağladığını belirledi. Mahkeme ise şüphelinin korkup kaçtığını belirttiğini ancak olay görüntülerine göre suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını kaydetti.