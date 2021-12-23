Susurluk davası hükümlüsü eski polis Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

KENDİ SİLAHIYLA VURULDU

Bu arada çatışma sırasında bir kişinin Ziya Bandırmalıoğlu'nun çektiği silahı elinden aldığı ve Bandırmalıoğlu'nu kendi silahıyla öldürdüğü bilgisine ulaşıldı. Polis, olayın nedenine ilişkin ise araştırmalarını sürdürüyor. Olayın bir inşaat alanı ile ilgili anlaşmazlığa bağlı alacak- verecek meselesinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Bir başka iddia ise çatışmanın dev bir yatın satışı konusuda yaşanan anlaşmazlıktan çıktığı yönünde. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.