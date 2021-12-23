Susurluk davası hükümlüsü eski polis Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'deki Kalamış Yat Marina'da bulunan lüks bir restoranda 2 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı çatışmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Restoranın VIP salonunda 12-13 kişilik grubun yemek yediği sırada çıkan çatışmada, 90'ların faili meçhul cinayetleri ve Susurluk dosyasında adı yer alan eski Özel Harekâtçı Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan vurularak yaşamını yitirmişti.
BİR ANDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ
SABAH'ta yer alan habere göre, Kanlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma anları restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yemek masasının etrafında oturan kişilerin bir anda silahlarını çektiği ve yakın mesafeden birbirlerine peş peşe ateş ettikleri görülüyor.