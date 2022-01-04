Safkan Kangal köpeğinin merkezi Sivas'ta pitbull ile sokağa çıkan genç adama yaklaşık 14 bin 982 TL para cezası kesildi

Sivas'ta E.B. isimli 16 yaşındaki genç, geçtiğimiz gün sahiplendiğini iddia ettiği pitbullunu Fatih Mahallesinde gezdirmek istedi. Bazı vatandaşların Pitbulldan korkarak polisi araması üzerine olay yerine HAYDİ ekipleri yönlendirildi.