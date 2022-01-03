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Haberler Güncel SON DAKİKA: Asiye Ateş son durumu | Prof. Dr. Özlenen Özkan minik Asiye'nin hamburger istediğini belirtti

SON DAKİKA: Asiye Ateş son durumu | Prof. Dr. Özlenen Özkan minik Asiye'nin hamburger istediğini belirtti

Son dakika haberi: Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaklaşık 1 yıl sürecek tedavilerin ardından yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceğini söyledi. Ayrıca Asiye'nin iştahının yerinde olduğunu ve hamburger istediğini belirtti. Tedavinin detaylarından ise şöyle bahsetti&hellip;

03.01.2022 14:16 - Son Güncelleme: 03.01.2022 14:16
SON DAKİKA: Asiye Ateş son durumu | Prof. Dr. Özlenen Özkan minik Asiye’nin hamburger istediğini belirtti

Son dakika haberi: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in doktoru Özkan, açıklamada, Asiye Ateş'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinde 1 haftayı tamamladıklarını belirtti.

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SON DAKİKA: Asiye Ateş son durumu | Prof. Dr. Özlenen Özkan minik Asiye’nin hamburger istediğini belirtti

Enfeksiyonla ilgili risklerin oldukça azaldığını ifade eden Özkan, minik Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

SON DAKİKA: Asiye Ateş son durumu | Prof. Dr. Özlenen Özkan minik Asiye’nin hamburger istediğini belirtti

Asiye'nin antibiyotiklerini damardan almak yerine şurup şeklinde içmeye başladığını belirten Özkan, "Genel durumu, neşesi gayet iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok.

SON DAKİKA: Asiye Ateş son durumu | Prof. Dr. Özlenen Özkan minik Asiye’nin hamburger istediğini belirtti

Birkaç gün içinde yüz sinirleriyle ilgili Ömer Özkan hocamızın başkanlığında bir plan yapacağız. Nakledilen dokularla ilgili birkaç günlük süreç riskliydi.

SON DAKİKA: Asiye Ateş son durumu | Prof. Dr. Özlenen Özkan minik Asiye’nin hamburger istediğini belirtti

Mikrocerrahi yöntemiyle yaptığımız için damarla ilgili sıkıntılar yaşanma ihtimali vardı. Çok şükür onlar da olmadı. Naklettiğimiz dokular da gayet iyi." dedi.

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