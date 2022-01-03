SON DAKİKA: Asiye Ateş son durumu | Prof. Dr. Özlenen Özkan minik Asiye'nin hamburger istediğini belirtti
Son dakika haberi: Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaklaşık 1 yıl sürecek tedavilerin ardından yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceğini söyledi. Ayrıca Asiye'nin iştahının yerinde olduğunu ve hamburger istediğini belirtti. Tedavinin detaylarından ise şöyle bahsetti…
03.01.2022 14:16
- Son Güncelleme: 03.01.2022 14:16
Son dakika haberi: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in doktoru Özkan, açıklamada, Asiye Ateş'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinde 1 haftayı tamamladıklarını belirtti.