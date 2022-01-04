PKK'nın sanal korsan (hacker) grubuna yönelik soruşturmada 27 şüpheli itirafçı oldu

AVRUPA'DAKİ ÖRGÜT MENSUPLARINA GÖNDERMİŞLER

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler itirafçı oldu. Kendilerini 'sanal alem gerillaları' olarak nitelendirdiklerini kaydeden M.D., kamu kurumlarının internet sayfalarını hackleyip kamu kurumunun alt yapısında bulunan şahısların kişisel bilgilerini ele geçirdiklerini anlatı. Sabah'ın haberine göre M.D., kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış oldukları siber saldırılar sonucunda veri tabanında devlet bilgilerini barındıran verileri ve devlet memuru olan kişilerin kişisel bilgilerini yetkisiz erişim ulaşıp bu bilgileri Avrupa'da bulunan örgüt mensuplarına gönderdiklerini ifade etti.

KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞMIŞLAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.Ç., "2016 yılı itibari ile Zagros kullanıcı adıyla Mezopotamia hackerın içerinde yer aldım. Forum sayfasının üst kısmında kırmızı yıldız etrafında sarı kırmızı yeşil zemin var etrafında ağız ve yüzleri kapalı ortalarında masanın üstünde silah bulunan indeks bulunuyor. Forum sayfasında hackerlik ile ilgili makaleler, Kürt tarihi, PKK tarihi, Abdullah Öcalan'ın hayatı, Mezopotamia hackers'ın kuruluş tarihi vb. konu başlıkları bulunuyor. Mezopotamya hackers yapılaması cmg-team cold haskers adı altında isim değişikliği yapıldı. Bu platformlar ilk başta ayrı hareket ediyordu. Sonrasında birleşme yolu seçildi. Hacklemeler ile alakalı olarak kamu kurum ve kuruluşlarını Mezopotamia hackers ve CMG team içerisinde yüksek rütbede bulunan fermanderler tarafından yapıldı. CMG Team ve Mezopotamia hackers tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına ayrıca özel kişilerin internet sayfalarına yapılan siber saldırılar sonucunda alınan indeksler kişisel veriler forum sayfası içerisinde paylaşıldı" dedi.