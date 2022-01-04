10 köpeğin saldırısına uğradı! 12 yaşındaki Enes’in annesi isyan etti: Uyku uyuyamıyor çocuğum

Bir aydan fazla süredir Enes'in durumunu anbean takip ettiklerini, çocuğunun ve kendilerinin çok ağır bir travma yaşadıklarını vurgulayan anne Ayşe Koca, "Biz çok ağır bir süreç içerisindeyiz. Aile olarak oğlumun bulunduğu durumdan dolayı çok ağır bir travma geçiriyoruz. Oğlum da aynı şekilde ağır bir travma geçiriyor. Çok ağır ve uzun bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreci nasıl atlarız bilmiyoruz. Çok da atlatabileceğimizi zannetmiyoruz.