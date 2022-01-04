10 köpeğin saldırısına uğradı! 12 yaşındaki Enes'in annesi isyan etti: Uyku uyuyamıyor çocuğum
Türkiye pitbulların saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'ye ağlamıştı. Kamuoyunda büyük bir yankı uyandıran olay sonrası sokak köpeklerinin barınaklara alınması gündem olmuştu. Bazı ünlüler ise köpeklerin barınaklara alınmasına tepki göstermişti. Ankara'dan ise yine acı bir olay geldi. Okuldan eve dönerken 10 köpekten oluşan bir sürünün saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca, şu ana kadar 9 cerrahi müdahale geçirdi ve yaklaşık 6-7 operasyon daha geçirmesi planlanıyor.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden ve Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan 12 yaşındaki Enes Koca, okul dönüşü Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi üzerinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Yaklaşık 10 köpeğin oluşturduğu bir sürünün saldırısına uğrayan Koca, ağır yaralandı ve Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 12 yaşındaki Enes Koca, 9 cerrahi operasyon geçirdi.
Bir aydan fazla süredir Enes'in durumunu anbean takip ettiklerini, çocuğunun ve kendilerinin çok ağır bir travma yaşadıklarını vurgulayan anne Ayşe Koca, "Biz çok ağır bir süreç içerisindeyiz. Aile olarak oğlumun bulunduğu durumdan dolayı çok ağır bir travma geçiriyoruz. Oğlum da aynı şekilde ağır bir travma geçiriyor. Çok ağır ve uzun bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreci nasıl atlarız bilmiyoruz. Çok da atlatabileceğimizi zannetmiyoruz.
Çünkü çocuğumda ağır hasarlar var. Benim çocuğumun ayağa kalkıp yürüyebilmesi çok sıkıntılı bir süreç. Başı yine aynı şekilde. Benim çocuğum hayat dolu, neşe dolu, yürümeyi, koşmayı, hoplamayı, zıplamayı seven bir çocuktu. Hayat dolu bir çocuktu. Bu hali bizi mahvetti. Çocuğumun tüm yaşam enerjisi bitti. Yemesi uykusu, her şeyi kesildi" ifadelerini kullandı.