CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın uyuşturucuyla yakalanan oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık tutuklandı!

Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık 'uyuşturucu'dan tutuklandı.
31 Aralık 2021 tarihinde Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 80 HH 100 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu.
CHP'YE AİT MİNİBÜSTE UYUŞTURUCU TAŞIDILAR
Aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğunu tespit eden ekipler, araç içinde bulunan şahısların uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kayıtları olduğunu belirledi.
UYUŞTURUCU SATMAK VE BULUNDURMAKTAN SUÇ KAYITLARI VAR
Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık'ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları olduğu öğrenildi.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ TUTUKLANDILAR
Araç içinde yapılan aramada iki kardeşe ait 158 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, Metin Tamer Aşık ve Çetin Aşık, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.