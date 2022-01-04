CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın uyuşturucuyla yakalanan oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık tutuklandı!

UYUŞTURUCU SATMAK VE BULUNDURMAKTAN SUÇ KAYITLARI VAR

Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık'ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları olduğu öğrenildi.